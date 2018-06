Confira as 10 frases mais polêmicas de Donald Trump

O empresário Donald Trump anunciou sua candidatura à indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais americanas no dia 16 de junho. Desde então, tem causado polêmica por seus comentários ácidos e suas ofensas diretas.

O magnata do setor imobiliário já era conhecido por sua franqueza e amplamente visto como alguém com poucas chances de conquistar a indicação do partido.

Com 69 anos, é dono de vários hotéis e conhecido por apresentar o reality show “The Celebrity Apprentice” (“O Aprendiz”, na versão brasileira), na emissora NBC.

Trump chegou a cogitar disputar as últimas eleições presidenciais, mas acabou decidindo por não concorrer. /REUTERS, ASSOCIATED PRESS e REUTERS

Confira abaixo as 10 frases mais polêmicas ditas por Donald Trump.