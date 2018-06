Confirmada morte de 47 ocupantes de avião em Taiwan

Duas pessoas que estavam no avião eram cidadãos franceses e os demais, taiwaneses, revelou o ministro dos Transportes de Taiwan, Yeh Kuang-shih. O ATR-72 fazia a segunda tentativa de pouso quando caiu, afirmou ele.

A queda do turboélice que fazia o voo GE222 foi o primeiro acidente aéreo fatal em 12 anos em Taiwan e aconteceu pouco depois da passagem do tufão Matmo pela ilha, provocando fortes chuvas que se estenderam até a noite desta quarta-feira (horário local). Cerca de 200 voos haviam sido cancelados mais cedo por causa das chuvas e ventos fortes.

Segundo o porta-voz do centro de resposta a desastre de Penghu, Wen Chia-hung, 47 pessoas morreram e 11 ficaram feridas.

As autoridades procuram uma pessoa que poderia estar numa casa que foi atingida por destroços da aeronave, disse Wen. Um carro foi esmagado por um muro que caiu, mas segundo Wen ninguém estava no interior do veículo.

Penghu, uma cadeia de 64 ilhotas, é um famoso destino turístico localizado cerca de 150 quilômetros a sudoeste da capital taiwanesa, Taipé. Fonte: Associated Press.