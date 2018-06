Confirmados 22 casos de dengue contraídos em Tóquio

Os japoneses estão pedindo que as autoridades locais tomem providências para evitar novos surtos. Após a confirmação dos novos casos, a cidade começou a pulverizar o parque Yoyogi, uma vasta área verde ao lado do Santuário Meiji que é popular entre os jovens e artistas japoneses, para evitar a proliferação do mosquito.

Todos os anos, dezenas de casos de dengue "importada" são confirmados no Japão, a maioria em turistas que contraíram a doença em viagens para regiões tropicais. A doença transmitida somente pela picada do mosquito Aedes aegypti era comum no país durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mas estava erradicada há décadas. Fonte: Associated Press.