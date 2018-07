Conflito data de 1964 O conflito entre as Farc e o governo colombiano começou em 1964, quando um pequeno grupo armado de orientação comunista, que buscava reforma agrária e melhores condições para os pobres, transformou-se num exército insurgente. A guerrilha é acusada de manter vínculos com o narcotráfico e financiar suas atividades com sequestros. Reúne atualmente cerca de 9 mil membros. Sua última negociação de paz com Bogotá fracassou em 2002.