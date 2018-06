Conflito deixa 24 mortos no Paquistão

O embate teve início ontem, quando o grupo Tehrik-e-Taliban capturou uma base de outra facção, conhecida como Ansarul Islam, no Vale de Tirah, uma passagem natural entre Paquistão e Afeganistão. Com a tentativa do Ansarul Islam de retomar a base, os combates tiveram prosseguimento até hoje, relatou Arshad Khan, da região tribal de Khyber.

Os mortos incluem militantes, em sua maioria, mas há também moradores locais entre as vítimas, de acordo com um oficial militar que preferiu não se identificar. As informações são da Associated Press.