Conflito deixa 3 mortos na fronteira saudita com o Iêmen Dois guardas de fronteira sauditas foram mortos a tiros por um homem que tentou deixar a Arábia Saudita e seguir para o Iêmen, afirmou hoje um porta-voz do Ministério do Interior. O general Mansur al-Turki disse que um coronel e um sargento foram mortos, enquanto outro sargento foi ferido por um cidadão saudita que tentava chegar ao território iemenita no início do dia.