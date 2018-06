Conflito deixa 900 mil desabrigados em áreas de fronteira no Sudão

Os combates entre o Exército sudanês e o grupo rebelde Movimento de Libertação do Povo do Sudão-Norte (MLPS-N) começaram em junho de 2011 no Estado de Kordofan do Sul, que faz fronteira com o recém-independente Sudão do Sul.

Em setembro do ano passado, o confronto se espalhou para o vizinho Estado do Nilo Azul, também na fronteira com o mais novo país africano.

O Sudão acusa o Sudão do Sul de patrocinar o MLPS-N, acusação que diplomatas acham crível, apesar das negativas do governo sul-sudanês.

O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU estima que 908 mil pessoas tenham sido afetadas de forma significativa pelo conflito. A estimativa anterior era de 655 mil.

"Nas áreas do MLPS-N, nenhum funcionário humanitário foi capaz de entrar a partir do Sudão, e nenhuma ajuda alimentar tem sido entregue, apesar das intensas negociações em curso há mais de 16 meses", afirmou a ONU.

(Reportagem de Ulf Laessing)