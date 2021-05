Conflito em Israel desafia política de 'recuo' de Biden na região

Michael Crowley, The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - O presidente americano, Joe Biden, assumiu o cargo em janeiro com pouco interesse em buscar um acordo de paz israelense-palestino, por razões compreensíveis.

Bill Clinton sediou uma cúpula israelense-palestina durante seu primeiro ano na Casa Branca. Barack Obama nomeou um enviado de paz ao Oriente Médio em seu segundo dia de mandato. E antes de tomar posse, Donald Trump jurou garantir um acordo de paz israelense-palestino "que ninguém mais conseguiu obter".

Todos eles falharam em alcançar um acordo de paz, como fez o presidente George W. Bush, que assumiu a causa mais tarde em sua presidência.

Mesmo antes da recente explosão de violência em Israel e Gaza, os analistas concordaram que as perspectivas de uma negociação bem-sucedida continuavam parecendo sem esperança no curto prazo, com nenhum dos lados preparado para fazer concessões que o outro exigiria.

Biden e seus conselheiros seniores aceitaram amplamente esse status quo. Determinado a desviar o foco da política externa americana do Oriente Médio para a China e não vendo nenhum parceiro confiável em um governo israelense instável liderado pelo primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, que buscou posições linha-dura em relação aos palestinos, Biden emitiu endossos familiares de uma solução de dois estados, embora fazendo pouco esforço para empurrar as partes em direção a uma.

Mas, à medida que motins cada vez piores, ataques com foguetes em Tel Aviv e ataques aéreos em Gaza ameaçam se transformar em um grande conflito, crescem os pedidos do Partido Democrata para que Biden desempenhe um papel mais ativo. Alguns liberais pedem que ele desafie com mais firmeza as atividades dos assentamentos israelenses, o que torna mais difícil obter uma resolução pacífica com os palestinos.

"O problema com o Oriente Médio é que você pode tentar virar as costas para ele, mas ele não vai virar as costas para você", disse Martin S. Indyk, ex-embaixador dos EUA em Israel e ex-enviado especial para negociações Israel-Palestina.

Funcionários do governo Biden pediram publicamente, na terça-feira, 12, que ambos os lados mostrassem contenção. Nos últimos dias, autoridades dos EUA também pressionaram autoridades israelenses e palestinas em conversas privadas para evitar tensões acirradas e fizeram um apelo bem-sucedido pelo adiamento de uma decisão do tribunal israelense sobre o despejo de famílias palestinas em Jerusalém Oriental, que ajudou a levar a confrontos na cidade.

Indyk disse que não culpava a abordagem de Biden de "gestão de conflitos, em vez de resolução de conflitos", dadas as escassas perspectivas de paz após a presidência de Trump, que culminou com um plano de paz fortemente pró-Israel no ano passado que os palestinos rejeitaram imediatamente.

Mas Indyk disse que Biden deve agora se tornar mais ativo e pediu a rápida nomeação para o cargo vazio de embaixador americano em Jerusalém. Ele também observou que o presidente ainda não havia falado com Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Palestina. Ele também disse que o governo deveria reabrir um consulado em Jerusalém Oriental, que havia sido o principal ponto de contato dos Estados Unidos com os palestinos antes de ser fechado no governo de Trump.

"Eles precisam estabelecer um diálogo com os palestinos", disse Indyk.

A Casa Branca divulgou na terça-feira que Biden e Abbas trocaram cartas após a eleição de 2020. As autoridades americanas também tiveram contatos privados de baixo escalão com autoridades palestinas, incluindo o conselheiro sênior de Abbas, Hussein al-Sheikh.

Outros democratas pediram que Biden exerça mais pressão sobre o governo de Israel sobre as atividades de assentamento e reivindicações territoriais que, segundo eles, estão tornando as perspectivas de um acordo com os palestinos virtualmente impossíveis.

"Se você recuar e permitir que o processo de anexação progressiva continue sem controle, isso resultará neste tipo de momento", disse Jeremy Ben-Ami, presidente do grupo de defesa pró-Israel liberal J Street.

"Você pode desejar que isso saia de sua lista de prioridades, mas este é um conflito com problemas muito profundos e que precisam de atenção. E se você deixá-lo sem cuidados, ele vai pegar fogo e as pessoas vão se machucar novamente", disse Ben-Ami. "Estamos a centímetros de distância dessa explosão ficar fora de controle."

O Partido Democrata se moveu para a esquerda em Israel nos últimos anos, em parte por causa da forte aliança de Netanyahu com Trump e outros líderes republicanos, e também porque muitos de seus ativistas mais jovens e membros do Congresso são mais abertamente simpáticos a causa palestina do que aqueles da geração de Biden.

Alguns analistas disseram que mesmo que o presidente compartilhe a avaliação de que mais pressão sobre o governo de Israel seria eficaz, ele pode ter medo de agravar ainda mais as tensões com líderes israelenses preocupados com sua principal prioridade no Oriente Médio: um esforço para restaurar o acordo nuclear de 2015, com o Irã, ao qual Netanyahu e outras autoridades israelenses se opõem há muito tempo.

Biden também assumiu o cargo em um momento de enorme fluxo político com Israel, em meio a vários esforços fracassados para formar um governo duradouro, com e os palestinos caminhando para as eleições - que foi adiada, outra fonte da atual agitação - o que complicou os esforços de conceber uma política clara pelos EUA. Netanyahu está lutando para se manter no poder, e as autoridades americanas dizem que a influência de Abbas sobre os protestos e violência palestinos, impulsionados por militantes e mídias sociais, é quase zero.

Biden também guarda lembranças de seus dias como vice-presidente e do apelo de Obama pelo congelamento dos assentamentos israelenses e concessões territoriais, o que teve pouco efeito nas políticas a longo prazo, mas atraiu uma forte reação política dos republicanos e mesmo de alguns democratas. Obama não conseguiu entender as necessidades de segurança de Israel.

"Nossa prioridade é restaurar a calma. Nossa prioridade no longo prazo pode passar a desempenhar algum tipo de papel de mediação entre israelenses e palestinos", disse Price, porta-voz do Departamento de Estado, a repórteres na segunda-feira.

"Mas, dadas as circunstâncias no terreno agora - e mesmo antes deste surto atual - simplesmente não estamos em posição, eu acho, de ver um progresso significativo", acrescentou ele. "E nossa política reconheceu isso".