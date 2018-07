Conflito entre Al-Qaeda e soldados mata 127 no Iêmen

Veja também:

Os últimos conflitos ocorreram na cidade de Lawder, na província de Abyan, onde os militantes da Al-Qaeda são muito ativos.

A Al-Qaeda tem se aproveitado de um ano de turbulência política interna e do vácuo no setor de segurança no Iêmen para ampliar sua presença na região sul. Os militantes ocuparam várias cidades e territórios que as forças militares até o momento não conseguiram recuperar.

Levantes no Iêmen, inspirados por manifestações da chamada Primavera Árabe em outros países, levaram à deposição do presidente Ali Abdullah Saleh, em fevereiro. Saleh, no poder há 33 anos, foi sucedido por Abed Rabbo Mansour Hadi, que prometeu combater a Al-Qaeda enquanto reestrutura as forças armadas.

As informações são da Dow Jones e Associated Press.