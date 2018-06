A luta por Kikla faz parte de uma disputa por poder entre uma milícia islâmica que tomou o controle do aeroporto de Tripoli de grupos anti-islâmicos.

A Líbia retornou ao caos após a queda do ditador Muamar Kadafi, em 2011. Desde então, a violência entre grupos políticos rivais tem dividido profundamente o país, que no momento possui dois governos e parlamentos rivais. Fonte: Associated Press.