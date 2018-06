Conflito étnico mata 31 mulheres e 11 crianças Pelo menos 48 quenianos foram mortos em confronto entre dois grupos étnicos rivais, disse a polícia ontem. Foi o pior ataque do tipo desde a onda de violência que tomou conta do Quênia após as eleições, em 2008. Entre as vítimas registradas ontem, há 31 mulheres e 11 crianças, segundo autoridades. O conflito começou na noite de terça-feira entre as etnias pokomo e orma no distrito de Tana River, afirmou o vice-chefe de polícia da região, Joseph Kitur. Parte das vítimas morreu quando cabanas foram incendiadas. Outras foram esfaqueadas.