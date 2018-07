Conflito na Síria preocupa, diz ministro russo

Lavrov revelou que dois acontecimentos recentes colocaram os russos na capital síria em perigo: um ônibus transportando especialistas do país foi alvo de um tiroteio neste sábado e um ataque a granada na sexta-feira em um prédio em que residiam russos.

Apesar da crescente preocupação de que a situação pode estar saindo de controle, a Rússia como membro do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas "não sancionará o uso de força", afirmou ele. A Rússia bloqueou as resoluções propostas pela ONU para impor sanções ao regime do presidente Bashar Assad. As informações são da Associated Press.