Conflito no Sudão: Viúvas e crianças são maioria Hoje refugiada em um dos campos de Uganda, Elizabeth Ayen, de 35 anos, viu o marido ser morto quando rebeldes nueres invadiram a cidade de Bor, capital do Estado de Jonglei, no Sudão do Sul. Grávida de nove meses na época, ela percorreu 200 quilômetros a pé, junto com seus outros seis filhos. Em Juba, embarcou em um caminhão com outras mulheres e crianças fugindo dos conflitos.