Conflito pode ter causado prejuízos de US$ 1,2 bi a Gaza

CIDADE DE GAZA - Taher al-Nunu, porta-voz do grupo islâmico Hamas, disse no domingo, 25, que o bombardeio de oito dias de Israel contra a Faixa de Gaza pode custar mais de US$ 1,2 bilhão em danos diretos e indiretos ao território palestino.

Em entrevista concedida na Cidade de Gaza, ele disse que os danos diretos causados pelos ataques aéreos israelenses provocaram prejuízos de US$ 545 milhões, enquanto os indiretos já somam US$ 700 milhões. De acordo com ele, a operação destruiu 200 casas e danificou cerca de 8 mil residências, além de colocar ao chão 42 edifícios não residenciais, incluindo a sede do governo da facção islâmica.

Autoridades locais afirmaram que o conflito deixou 166 mortos e 1.235 feridos. Em Israel, o lançamento de foguetes a partir de Gaza matou seis e deixou mais de 240 feridos / AP