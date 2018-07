Conflitos continuam na capital e nordeste da Síria Conflitos continuam nos arredores de Damasco e no nordeste da Síria nesta terça-feira, com a Liga Árabe pressionando mais grupos a se unirem ao novo bloco de oposição formado no último domingo. A Coalizão Nacional Síria das Forças de Oposição e da Revolução (CNFROS) já obteve o reconhecimento dos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico (Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes), que se referiram ao grupo como "representantes legítimos do povo sírio". A Liga Árabe também apoiou o bloco e chamou o restante da oposição a se juntar a ele.