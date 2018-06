Conflitos deixam 147 mortos em seis dias no Sul da Líbia Seis dias de conflitos tribais mataram 147 pessoas e deixaram 395 feridas no sul da Líbia, anunciou a ministra da Saúde do país neste sábado. Fatma al-Hamroush disse numa coletiva em Trípoli que cerca de 180 pessoas foram levadas à capital para receber tratamento de emergência. Os conflitos ocorreram na cidade remota e desértica de Sabha, a 650 quilômetros de Trípoli, e ressaltam a fragilidade do governo líbio, especialmente nos assentamentos isolados no sul.