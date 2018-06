Conflitos deixam eleição inconclusiva na Tailândia

Impedidos de votar, muitos eleitores levantaram seus títulos para simbolizar o direito de escolher seus líderes e afirmaram que suas vozes foram silenciadas.

O impasse é um dos desafios enfrentadao pela primeira-ministra do país, Yingluck Shinawatra. Apesar de a eleição ter ocorrido normalmente na maior parte do país, manifestantes determinados a tirá-la do poder foram capazes de prejudicar o pleito em partes da capital tailandesa e em outros locais. Dessa forma, a eleição acabou incompleta e deixou o futuro do país incerto.

Os dois lados do confronto gritavam insultos e os manifestantes contrários à eleição jogaram garrafas de água e outros objetos, enquanto a polícia tentou, sem sucesso, intervir. Esses manifestantes acabaram entrando em seus carros e abandonando o local quando se deram por satisfeitos de que a votação não continuaria.

Os eleitores então protestaram e pediram respeito ao voto, enquanto mostravam os títulos de eleitor. "Queremos votar hoje!", muitos gritaram. A multidão, porém, foi impedida de votar. Fonte: Dow Jones Newswires.