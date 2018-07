Conflitos entre cidades rivais da Líbia deixam 22 mortos

O embate entre Ragdalein, de maioria árabe, e Zwara, dominada por berberes, teve início no fim de semana. As cidades vizinhas ficam a cerca de 110 quilômetros de Trípoli, a capital líbia.

Em Ragdalein, morreram 17 combatentes e residentes, incluindo duas mulheres e uma criança. Em Zwara, o confronto deixou cinco mortos e 49 feridos.

O choque entre as duas cidades foi o último de uma série de rivalidades locais que ameaçam dividir a Líbia por tribos e regiões. As informações são da Associated Press.