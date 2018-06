Conflitos no leste da Ucrânia voltam a ganhar força Os conflitos entre o Exército da Ucrânia e rebeldes separatistas pró-Rússia no leste do país voltaram a ganhar força nos últimos dias. O número de mortos pode chegar a 26, marcando a pior violação ao cessar-fogo desde que o acordo foi assinado, em fevereiro. Um relatório da Organização de Segurança e Cooperação na Europa (OSCE, na sigla em inglês) diz que os rebeldes começaram o conflito, movendo artilharia pesada para perto de posições do governo ucraniano horas antes do incidente.