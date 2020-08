Conflitos no Sudão do Sul deixam ao menos 127 mortos

Conflitos entre civis e soldados no Sudão do Sul deixaram ao menos 127 mortos nos últimos dias, informaram autoridades daquele país nesta quarta-feira, 12. Foram 82 civis e 45 soldados, de acordo com o porta-voz do Exército Lul Ruai Koang.

As mortes ocorreram em Warrap, no norte do país, após integrantes do Exército tentarem impor um acordo de paz a civis que se recusaram a entregar as armas. Pelo menos outras 32 pessoas ficaram feridas.

De acordo com a rede de TV Al Jazira, a batalha entre civis armados e o Exército se espalhou para outras vilas. A rede de tv informa que o desarmamento de civis faz parte de um acordo de paz assinado entre o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição Riek Machar, em fevereiro, após meses de negociações.

O governo, que foi constituido apenas parcialmente, seria formado com os dois ocupando posições de liderança. Governadores regionais já foram nomeados.