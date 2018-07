Confronto com curdos deixa 26 mortos na Turquia Rebeldes curdos atacaram tropas da Turquia com morteiros e granadas propelidas por foguetes nesta terça-feira, no sudeste do país, iniciando confrontos que, segundo autoridades, mataram dezoito rebeldes e oito soldados. O ataque dos insurgentes levou a uma forte condenação do primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, cujo governo recentemente adotou esforços para conciliar a maioria turca com a minoria curda do país.