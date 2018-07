Confronto contra Al-Qaeda deixa 20 mortos no Iêmen

ÁDEN - Ao menos 20 pessoas morreram nesta quarta-feira, 29, no Iêmen, durante um confronto entre forças militares e supostos militantes da rede Al-Qaeda. Dezesseis militares foram mortos perto da cidade de Zinjibar, no sul do país, afirmou uma autoridade militar à agência de notícias France Presse. Entre eles está um coronel.

Além disso, fontes militares e médicas disseram que um ataque aéreo acidental contra um comboio de veículos deixou quatro civis mortos e outros 12 feridos hoje, também perto de Zinjibar.

O comboio havia saído com destino a Áden, principal cidade do sul do país, mas foi forçado a parar quando começaram os confrontos entre tropas do governo e militantes, segundo testemunhas. As informações são da Dow Jones.