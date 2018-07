Confronto entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte deixa três feridos A polícia da Irlanda do Norte acredita que o ataque do grupo paramilitar protestante Força dos Voluntários do Ulster a uma vizinhança católica deu início à onda de confrontos que deixou três feridos nos últimos dias em Belfast. Católicos e protestantes enfrentaram-se terça-feira, pela segunda noite consecutiva. Um fotógrafo foi baleado na perna por um atirador, em um caso investigado como tentativa de homicídio. Outros dois homens sofreram queimaduras.