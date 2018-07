Confronto entre grupos políticos mata 17 na Indonésia A polícia da Indonésia informou hoje que confrontos entre apoiadores de diferentes candidatos políticos para as eleições locais, que serão realizadas em 9 de novembro, mataram pelo menos 17 pessoas no leste do país e deixaram dezenas de feridos. O porta-voz da polícia, que pediu para ser chamado de Wachyono, disse que centenas de apoiadores de dois grupos políticos brigaram com pedras, arcos e flechas do lado de fora do parlamento local, no distrito de Puncak, localizado na distante província de Papua.