Confronto entre militantes e forças do governo mata 26 na Nigéria Pelo menos 26 pessoas foram mortas quando supostos militantes islâmicos do grupo Boko Haram invadiram uma vila no nordeste da Nigéria e um avião de guerra do governo abriu fogo para espantá-los, disseram moradores locais e uma fonte de segurança nesta terça-feira.