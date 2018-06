Confronto mata 12 membros das Farc na Colômbia

A ação conjunta entre unidades militares e policiais tinha como objetivo encontrar o líder das Farc no bloco noroeste. A operação chegou ao fim em uma área rural do município de Vigia del Fuerte, a cerca de 250 quilômetros da capital Bogotá.

Em comunicado, o Comando Geral das forças militares informou que a operação apreendeu armas, dois computadores portáteis e sete memórias USB, entre outros dispositivos.

As autoridades não mencionaram o paradeiro do chefe das Farc Félix Antonio Muñoz, mais conhecido como Pastor Alape. O Departamento de Estado dos EUA oferece US$ 2,5 milhões por informações que levem à captura de Muñoz.

Na terça-feira serão retomadas, em Havana, as negociações entre o governo do presidente Juan Manuel Santos e as Farc. O objetivo das conversas é encerrar o longo conflito entre os dois lados. Fonte: Associated Press.