Confronto na fronteira paquistanesa deixa 37 mortos

O número de mortos foi anunciado pouco antes de a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton chegar ao Paquistão com o objetivo de elevar a pressão para que Islamabad aumente os esforços contra insurgentes que operam na fronteira com o Afeganistão.

Hillary lidera uma delegação de alto nível que inclui o chefe da CIA, David Petraeus, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Martin Dempsey.

Os confrontos tiveram início quando os Corpos de Fronteira, uma força paramilitar paquistanesa, lançaram uma operação de busca na área de Malik din Khel.

O estratégico distrito do Khyber fica entre Peshawar e o Afeganistão e é a principal rota de suprimento para as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Mutahir Zeb, a principal autoridade administrativa do Khyber, disse que militantes do grupo Lashkar-e-Islam (Exército do Islã) participaram dos confrontos.

"Pelo menos 34 militantes e três soldados morreram", diz um comunicado da força paramilitar. Não há confirmação independente sobre o número de mortos, já que a região fica além dos limites onde jornalistas e trabalhadores humanitários atuam. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.