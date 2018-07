Confronto no Cáucaso mata dois policiais russos Dois policiais foram mortos e cinco ficaram feridos hoje em um confronto com militantes na instável província do Cáucaso, informou o Ministério do Interior russo. Um porta-voz do braço do ministério no Daguestão, Vyacheslav Gasanov, disse que o incidente ocorreu na região de Kizlyar, poucos quilômetros a leste da Chechênia. Segundo ele, um militante também morreu no confronto, que durou várias horas.