Confronto no leste da Ucrânia mata sete soldados

O Exército da Ucrânia tem lutado contra rebeldes pró-Rússia no leste do país há semanas, e as hostilidades continuam apesar da promessa do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, de um cessar fogo em breve.

Enquanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) relatou um resumo das movimentações militares da Rússia na fronteira com a Ucrânia, o presidente Vladimir Putin tem expressado preocupação sobre a morte de apoiadores da Rússia.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), ao menos 356 pessoas, incluindo 257 civis, morreram no leste ucraniano desde 7 de maio. Fonte: Associated Press.