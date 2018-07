Confronto no Paquistão mata 8 soldados e 10 talebans

Mais de 100 membros do Taleban, armados com lançadores de foguetes e outras armas sofisticadas, atacaram o posto no Waziristão do Sul, perto da fronteira do Afeganistão. O tiroteio durou mais de três horas, segundo as fontes.

"Oito soldados foram mortos e outros dez ficaram feridos no ataque. Mais de dez talebans também morreram na retaliação", afirmou um funcionário do setor de segurança em Peshawar. Outra fonte em Wana, principal cidade do distrito tribal, confirmou o incidente e o número de mortos. As informações são da Dow Jones.