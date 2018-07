Confronto religioso mata 52 na Nigéria

Os distúrbios começaram no domingo, após os atentados suicidas com carros-bombas contra as igrejas, que mataram 19 pessoas e deixaram dezenas de feridos.

Jovens cristãos então bloquearam vias, tirando à força muçulmanos de carros e motos, e matando-os, segundo testemunhas.

Ninguém assumiu de imediato os ataques contra as igrejas, mas a seita islâmica Boko Haram, que trava uma insurgência contra o governo federal no nordeste nigeriano, reivindicou a autoria de ataques contra igrejas em dois domingos anteriores.

Um repórter da Reuters visitou dois hospitais em Kaduna. Num deles, funcionários disseram que havia 40 corpos no necrotério e 72 pessoas sendo atendidas com queimaduras e outros ferimentos. No outro hospital, foram confirmados 12 mortos e 2 feridos.

Também na segunda-feira, moradores da localidade de Damaturu, capital do Estado de Yobe (nordeste), relataram tiros e explosões. A Boko Haram já cometeu vários atentados no local.

(Por Garba Mohammed)