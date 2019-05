Confrontos após reeleição de Widodo deixam pelo menos 6 mortos e 200 feridos na Indonésia

JACARTA, INDONÉSIA - Pelo menos seis pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas em confrontos entre eleitores contrários à reeleição do presidente da Indonésia, Joko Widodo, e a polícia, em Jacarta. Os conflitos começaram na madrugada desta quarta-feira, 22, informou o governador da capital do país, Anies Baswedan.

Baswedan forneceu os novos números de vítimas em conversa com a imprensa local após visitar o hospital Tarakan, no centro da capital, enquanto a polícia disse à Agência Efe que pelo menos 60 pessoas foram detidas.

O candidato à presidência derrotado, o ex-general Prabowo Subianto, acusou Widodo de fraude eleitoral nas eleições do dia 17 de abril e anunciou que pedirá a impugnação do resultado perante o Tribunal Constitucional, enquanto seus partidários se manifestavam desde ontem nas ruas.

Os incidentes começaram ontem à noite no final de um protesto pacífico de seguidores de Prabowo, liderados por grupos islâmicos, que se reuniram em frente à sede da Agência de Supervisão Eleitoral na capital e da comissão eleitoral. Nesta manhã, milhares de pessoas ainda estavam jogando pedras e coquetéis molotov na polícia, que respondeu atirando balas de borracha e gás lacrimogêneo.

A situação se acalmou com a chegada de um contingente de soldados que foram colocados entre a polícia e os manifestantes. O porta-voz da polícia de Jacarta, Prabowo Argônio Yuwono, disse à Efe que eles estavam fazendo a segurança das áreas onde acontecem os distúrbios, no centro da capital, e evitou dar informações sobre mortos e feridos.

Cerca de 32 mil agentes protegem as sedes das duas instituições com arame farpado e veículos de choque, esperando novos protestos durante o dia na capital do país. Os distúrbios ocorreram depois que a Comissão Eleitoral da Indonésia (KPU, sigla em indonésio) confirmou a vitória de Widodo nas eleições com 55,5% dos votos, contra 44,5% obtidos por Prabowo, que rejeitou assinar a ata dos resultados eleitorais. / EFE