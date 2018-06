Confrontos com espadas na Índia deixam 12 feridos

AMRITSAR, ÍNDIA - Nesta sexta-feira, 6, uma homenagem aos mortos no massacre de Amritsar, no Punjab, ficou fora de controle quando um desentendimento sobre quem falaria para a multidão reunida no local resultou em confrontos com bastões e espadas que deixaram pelo menos 12 feridos, segundo as agências de notícias.

Há 30 anos, o Exército indiano abriu fogo contra Akal Takht, santuário do Templo de Ouro de Amritsar, no Punjab, local sagrado dos sikhs.

Todos os anos, a comunidade sikh se reúne para prestar homenagens aos mortos no 6 de junho de 1984, quando ocorreu a invasão do templo por tropas indianas.

Naquele ano, uma operação militar chamada de Estrela Azul deixou cerca de 400 mortos.