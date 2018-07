Confrontos deixam 23 mortos no Iêmen Pelo menos 23 supostos militantes da rede extremista Al-Qaeda foram mortos em batalhas contra o Exército do Iêmen pelo controle das remotas regiões no sul e leste do país, disse nesta segunda-feira o Ministério da Defesa do Iêmen. O ministro, que citou um oficial na província sulista de Abyan, um local infestado por militantes da Al-Qaeda, disse que o exército bombardeou posições da Al-Qaeda perto da cidade de Loder, na noite do domingo, matando 13 suspeitos.