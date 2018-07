Confrontos deixam 50 insurgentes mortos no Afeganistão

O acampamento dos combatentes estrangeiros foi localizado numa região montanhosa do leste do Afeganistão, na província de Paktika. Os combatentes da rede Haqqani - que é ligada ao Taleban e à Al-Qaeda - usavam o campo como área de teste para insurgentes vindos de outros países para realizar ataques em todo o país, disse a coalizão.

Forças internacionais e afegãs, dentre elas as forças especiais afegãs, combateram os insurgentes que estavam armados com lançadores de granada propelidas por foguetes, metralhadoras e rifles AK-47. A província da Paktika, juntamente com a fronteira leste com o Paquistão, é conhecida por ser um refúgio para grupos afegãos e paquistaneses ligados à Al-Qaeda e ao Taleban.

No norte, um veículo que levava o vice-governador da província de Kunduz atingiu uma bomba colocada à margem de uma estrada nesta sexta-feira no distrito de Khan Abad, ferindo três de seus guarda-costas, disse Sarwar Houssaini, porta-voz da polícia provincial. Nos últimos tempos, os insurgentes têm atacado várias autoridades do governo tanto em Kunduz quanto nas províncias próximas. As informações são da Associated Press.