Confrontos deixam pelo menos 16 mortos Pelo menos 12 militantes e 4 soldados foram mortos em dois confrontos no domingo no sul do Iêmen, onde radicais islâmicos e separatistas promoveram diversos ataques durante a sangrenta crise política do país. Os 12 militantes e 2 soldados foram mortos nos arredores de Zinjibar, capital da Província de Abyan, segundo uma fonte militar.