Confrontos e atentados a bomba matam 6 no Iraque Autoridades iraquianas informaram hoje que os confrontos entre militantes e tropas do governo, além de dois atentados a bomba em mercados, deixaram seis mortos. De acordo com fontes da polícia e dos hospitais, uma das bombas explodiu no sábado dentro de um mercado na área Madain de Bagdá, matando três pessoas e ferindo mais nove. Elas acrescentaram que uma dupla explosão na cidade de Kirkuk, no norte do Iraque, deixou um morto e feriu outros 15.