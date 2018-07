Confrontos em Cantão deixam 30 feridos e destruição

Centenas de pessoas originárias da Província de Sichuan enfrentaram-se em uma batalha campal com a polícia e moradores do distrito de Shaxi. A origem do confronto foi a prisão de um adolescente de 15 anos de Sichuan que havia se envolvido em uma briga com outro adolescente de origem local. Até ontem, ao menos 30 pessoas tinham ficado feridas e fotos de Shaxi na internet mostravam dezenas de carros incendiados, lojas destruídas e prédios em chamas. / C.T.