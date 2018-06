Confrontos em ruas do Egito deixam 34 mortos O ministro da Saúde do Egito informou que 34 pessoas morrem em confrontos entre as forças de segurança e apoiadores do presidente deposto, Mohamed Morsi. Os enfrentamentos deste domingo duraram horas nas ruas do Cairo e de outras cidades do país. Autoridades disseram que 30 pessoas morreram no Cairo.