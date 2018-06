Confrontos em Tripoli matam ao menos 47

Confrontos entre milícias rivais na Líbia deixaram ao menos 47 mortos nas últimas 24 horas durante uma disputa pelo controle do aeroporto internacional de Tripoli, informou o Ministério da Saúde do país. Em comunicado, o ministério disse que o conflito também resultou em 120 feridos e ressaltou que ainda não recebeu todos os relatórios para avaliar a situação por completo.

A batalha pelo controle do aeroporto ocorre entre a poderosa milícia de Zintan, que controla a instalação, e as milícias lideradas por islâmicos, incluindo lutadores de Misrata, a leste de Tripoli. O combate foi retomado no domingo após os esforços por um cessar-fogo falharem.

A Líbia enfrenta um dos piores surtos de violência desde a morte do ditador Muamar Kadafi, em 2011. Milícias rivais forçaram o fechamento de estações de gás e escritórios do governo. Fonte: Associated Press.