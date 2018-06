Confrontos entre ex-aliados matam ao menos 45 na Síria Ativistas relataram que confrontos entre grupos jihadistas rivais no leste da província de Deir el-Zour mataram pelo menos 45 combatentes nos últimos dois dias. O embate entre a Frente Nusra, filiada à Al-Qaeda, e o grupo dissidente Estado Islâmico do Iraque e do Levante ocorreu em uma região próxima a fronteira com o Iraque.