Confrontos entre Exército e guerrilha curda deixam 26 mortos na Turquia

ISTAMBUL - Sube para 26 o número de mortos durante o confronto entre o Exército e a guerrilha curda na Turquia. Pelo menos oito soldados turcos e dezoito guerrilheiros do ilegal Partido de Trabalhadores do Curdistão (PKK) morreram nesta terça-feira, 19, nos combates na província de Hakkari, extremo sudeste da Turquia.

Os guerrilheiros se infiltraram durante a madrugada desde o vizinho Iraque no município fronteiriço de Daglica e atacaram os uniformizados turcos em três diferentes pontos, informa a edição digital do diário turco "Hürriyet". O governador de Hakkari, Orhan Alimoglu, confirmou o número de oito mortos e 16 feridos no lado do Exército, além de dez "terroristas" mortos. Os combates seguem ativos naquela região.

O confronto acontece em meio a esforços de reconciliação do governo turco com a minoria curda. Recentemente, o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan anunciou planos de introduzir aulas de curdo nas escolas, após permitir a língua curda em transmissões de televisão e em cursos particulares. Cerca de 20% da população da Turquia, que é de 75 milhões, é curda.

O chefe do Estado-Maior da Turquia, Necdet Özel, se transferiu à zona para dirigir os combates, informa a rede de televisão "CNNTürk". Os montes de Daglica, com picos de até três mil metros de altura, foram cenário de graves combates nos anos 2007 e 2010, e a província de Hakkari, povoada quase integralmente por curdos, está entre as mais afetadas pela luta entre o PKK e as forças de segurança do Estado turco.

O PKK pegou em armas em 1984 para lutar pela autodeterminação dos aproximadamente 12 milhões de curdos na Turquia e, desde então, mais de 45 mil pessoas morreram nesta guerra não declarada.

