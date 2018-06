Confrontos entre rivais na Síria deixam 7 mil mortos Cerca de 7 mil pessoas, em sua maioria rebeldes que lutam para depor o presidente da Síria, Bashar Assad, morreram durante conflitos entre grupos islâmicos rivais no norte do país, que é controlado pela oposição, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres.