Confrontos entre russos e islamitas deixam 13 mortos O governo russo informou nesta sexta-feira que quatro policiais e um civil russo, sete militantes e um senhor da guerra islamita foram mortos em três confrontos separados no Daguestão e na Ingushetia, províncias russas no Cáucaso afligidas pela violência. O porta-voz do Comitê Antiterrorismo da Rússia, Nicolai Sintsov, disse que o líder dos separatistas islamitas na província da Ingushetia foi morto no vilarejo de Ekazhevo, ao lado de outros dois militantes.