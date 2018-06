Confrontos fecham aeroporto de Trípoli

Um membro de um batalhão revolucionário que participou do confronto disse que houve uma luta feroz, travada entre forças líbias e milícias, entre as quais a poderosa milícia de Zintan, que controla o aeroporto. Moradores da região disseram que tropas cercaram a pista de pouso e dispararam mísseis contra os edifícios. Colunas de uma fumaça negra espessa podiam ser vistas no centro de Trípoli. Ainda não há informações sobre o número de vítimas.

Autoridades disseram neste sábado que o aeroporto já deveria ter sido entregue

ao controle do governo. O governo líbio cede a essas milícias para que elas façam a segurança em determinadas áreas do país, onde falta controle central.

A Líbia tem sido palco de confrontos violentos entre milícias rivais desde a guerra civil de 2011, que derrubou o ditador Muamar Kadafi.

A companhia aérea egípcia EgyptAir informou, neste domingo, ter cancelado dois voos que chegariam a Trípoli. Centenas de viajantes permanecem na área de espera do terminal, aguardando que o aeroporto seja reaberto. A companhia britânica British Airways e a turca Turkish Airlines também cancelaram voos. Fonte: Associated Press.