Confrontos marcam aniversário do golpe no Chile Atos de vandalismo na periferia de Santiago, explosões de bombas e a queima de um ônibus urbano, além de barricadas incendiárias, marcaram nesta quinta-feira 41º aniversário do golpe militar de 1973, que derrubou o presidente Salvador Allende e deu início à ditadura de Augusto Pinochet.