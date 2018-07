Confrontos matam 39 pessoas em todo o país Pelo menos 20 soldados sírios morreram ontem na região de Latakia, noroeste da Síria, a maioria em combates com os rebeldes. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, grupo de oposição no exílio, 39 pessoas morreram em um intervalo de 24 horas em todo o país - 28 soldados, 6 rebeldes e 5 civis.