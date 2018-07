Confrontos matam 6 soldados e 3 civis na Síria

A agência estatal Sana informou que um grupo armado de "terroristas" havia explodido um gasoduto. Segundo a Sana, o gasoduto ficava na província de Homs, no centro do país, em uma área próxima da fronteira com o Líbano. Não havia mais detalhes sobre as explosões. Houve vários ataques contra gasodutos desde o início do levante na Síria, em meados de março, mas não está claro quem está por trás dessas ações.

O regime do presidente Bashar Assad culpa "terroristas" pelo levante que já dura 10 meses no país. Segundo as Nações Unidas, mais de 5.400 pessoas foram mortas na violência na Síria nesse período. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.