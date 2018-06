Confrontos matam 9 soldados em Donetsk Os confrontos entre os separatistas pró-Rússia e as tropas do governo ucraniano, em Donestsk, deixaram nove soldados mortos e 26 feridos entre domingo e ontem, segundo afirmou ontem o porta-voz de Kiev, Vyacheslav Seleznyov. De acordo com ele, em menos de 24 hora as forças do governo foram atacadas pelos rebeldes em mais de cem ocasiões diferentes, especialmente na cidade de Debaltseve.