Confrontos matam ao menos 6 em Peshawar Pelo menos seis pessoas morreram em um confronto entre a polícia e insurgentes ontem na cidade de Peshawar, no Paquistão. Os enfrentamentos aconteceram após um atentado do Taleban ter matado 10 pessoas nas proximidades do aeroporto no sábado. Policiais e militares tentaram invadir um edifício na região do aeroporto que estaria sendo usado como esconderijo por insurgentes que participaram do ataque no dia anterior. Os militantes do Taleban reagiram a tiros e, de acordo com a polícia, foram todos mortos.